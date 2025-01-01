Сгоревшая машина, исчезновение и город, полный тайн: сериал «Нордланд '99» называют скандинавским «Твин Пиксом»

Какой патронус был у Римуса Люпина — и почему он стеснялся показывать его настоящую форму? Ответ удивит

Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»

25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)

«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»

Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу

История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»