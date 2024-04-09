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Daghabaaz Dil
Daghabaaz Dil
Daghabaaz Dil
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
мелодрама
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Страна
Пакистан
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
9 апреля 2024
Дата выхода
10 апреля 2024
ОАЭ
TBC
9 апреля 2024
Пакистан
Бюджет
$250 000
Сборы в мире
$24 804
Другие названия
Daghabaaz Dil
Режиссер
Wajahat Rauf
В ролях
Mehwish Hayat
Laila Wasti
Michelle Mumtaz
Babar Ali
Saleem Sheikh
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
11
голосов
6.6
IMDb
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