Незаконное убийство собаки приводит к конфликту в одной из частей американского общества, когда позднее расследование показывает, что, хотя американцы считают своих питомцев членами семьи, закон смотрит на вещи иначе.

Собаки - самые популярные домашние животные в США, а местный рынок аксессуаров и услуг для животных приносит огромную ежегодную прибыль. Некоторые люди заводят собаку, чтобы справиться с одиночеством или в качестве замены детям. Но в американском законодательстве собака определяется как собственность, а не как живое существо, и именно это является основой для собачьих прав. В этом на собственном опыте убеждается владелец недавно умершего четвероногого компаньона, который решает отомстить за убийство своего питомца с помощью адвоката по собачьим делам. В стране растет новое движение за права собак. В фильме рассматриваются обе стороны конфликта, а также выясняется, насколько этично вообще иметь собак.