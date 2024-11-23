Оповещения от Киноафиши
Собаки тоже люди

Собаки тоже люди

Dogs Are People Too 18+
О фильме

Незаконное убийство собаки приводит к конфликту в одной из частей американского общества, когда позднее расследование показывает, что, хотя американцы считают своих питомцев членами семьи, закон смотрит на вещи иначе.
Собаки - самые популярные домашние животные в США, а местный рынок аксессуаров и услуг для животных приносит огромную ежегодную прибыль. Некоторые люди заводят собаку, чтобы справиться с одиночеством или в качестве замены детям. Но в американском законодательстве собака определяется как собственность, а не как живое существо, и именно это является основой для собачьих прав. В этом на собственном опыте убеждается владелец недавно умершего четвероногого компаньона, который решает отомстить за убийство своего питомца с помощью адвоката по собачьим делам. В стране растет новое движение за права собак. В фильме рассматриваются обе стороны конфликта, а также выясняется, насколько этично вообще иметь собак.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 апреля 2025
Премьера в мире 23 ноября 2024
Бюджет 150 000 GBP
Производство Fantasist
Другие названия
Dogs Are People Too, Pies też człowiek

Рейтинг фильма

5.1
12 голосов
4.3 IMDb
