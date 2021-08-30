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Постер фильма Parasceve, retrato de una Semana Santa
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Киноафиша Фильмы Parasceve, retrato de una Semana Santa

Parasceve, retrato de una Semana Santa

Parasceve, Retrato De Una Semana Santa 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Испания
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 августа 2021
Дата выхода
30 августа 2021 Испания
Сборы в мире $46 075
Другие названия
Parasceve, Retrato De Una Semana Santa
Режиссер
Hilario Abad
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
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