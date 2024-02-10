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Киноафиша Фильмы Tomorrow Is Another Dream

Tomorrow Is Another Dream

Jutro Tex Jest Sen 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Польша
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 февраля 2024
Дата выхода
10 февраля 2024 Польша
Другие названия
Tomorrow Is Another Dream, Jutro też jest sen
Режиссер
Jacek Fuchs
В ролях
Remigiusz Pater
Klaudia Lapot
Irena Kruchyna
Marcin Maranda
Zuzanna Lowiec
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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