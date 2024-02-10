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Tomorrow Is Another Dream
Tomorrow Is Another Dream
Jutro Tex Jest Sen
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
фантастика
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Страна
Польша
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 февраля 2024
Дата выхода
10 февраля 2024
Польша
Другие названия
Tomorrow Is Another Dream, Jutro też jest sen
Режиссер
Jacek Fuchs
В ролях
Remigiusz Pater
Klaudia Lapot
Irena Kruchyna
Marcin Maranda
Zuzanna Lowiec
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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