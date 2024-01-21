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Балет Жизелль
Балет Жизелль
Giselle: Ballet in Cinema
18+
Напомним о выходе в прокат
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
21 января 2024
Дата выхода
21 января 2024
Германия
21 января 2024
Южная Корея
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Другие названия
Giselle: Ballet in Cinema, Giselle, Giselle - Dutch National Ballet, Giselle: Dutch National Ballet
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
14
голосов
7.4
IMDb
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