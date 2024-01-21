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Киноафиша Фильмы Балет Жизелль

Балет Жизелль

Giselle: Ballet in Cinema 18+
Напомним о выходе в прокат
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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 21 января 2024
Дата выхода
21 января 2024 Германия
21 января 2024 Южная Корея All
Другие названия
Giselle: Ballet in Cinema, Giselle, Giselle - Dutch National Ballet, Giselle: Dutch National Ballet

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
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