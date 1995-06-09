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Киноафиша Фильмы Сад

Сад

Záhrada 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Живущий с отцом 30-летний мужчина оказывается в жизненном тупике. Он бросает работу и заводит отношения с замужней женщиной. Все это выводит из себя его отца, и он предлагает продать старый сельский домик дедушки, чтобы сын мог купить собственное жильё. Приехав в деревню, молодой человек понимает, что этот заброшенный неухоженный сад - непростое и волшебное место, полное сюрпризов и загадок. Увлёкшись странными происшествиями в саду, он забывает о своих проблемах и уже не хочет возвращаться в город.

Страна Чехия / Словакия / Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1995
Премьера онлайн 2 декабря 2024
Премьера в мире 9 июня 1995
Дата выхода
11 апреля 1996 Нидерланды
9 июня 1995 США
15 июня 1995 Словакия
28 сентября 1995 Чехия 12+
Производство Artcam International, Charlie's Bratislava, In Film Praha
Другие названия
Záhrada, The Garden, A kertben, De tuin, Der Garten, O Jardim, Ogród, Puutarha, Trädgården, Градината, Сад, ガーデン, 花园
Режиссер
Мартин Шулик
В ролях
Роман Лукнар
Сюзана Сулаева
Яна Швандова
Мариан Лабуда
Мариан Лабуда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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