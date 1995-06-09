Живущий с отцом 30-летний мужчина оказывается в жизненном тупике. Он бросает работу и заводит отношения с замужней женщиной. Все это выводит из себя его отца, и он предлагает продать старый сельский домик дедушки, чтобы сын мог купить собственное жильё. Приехав в деревню, молодой человек понимает, что этот заброшенный неухоженный сад - непростое и волшебное место, полное сюрпризов и загадок. Увлёкшись странными происшествиями в саду, он забывает о своих проблемах и уже не хочет возвращаться в город.