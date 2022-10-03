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Постер фильма Мать Тереза: Нет большей любви
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Киноафиша Фильмы Мать Тереза: Нет большей любви

Мать Тереза: Нет большей любви

Mother Teresa: No Greater Love 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 мая 2023
Премьера в мире 3 октября 2022
Дата выхода
8 мая 2023 Испания
3 октября 2022 Канада 14A
3 октября 2022 Мексика B
10 ноября 2023 Польша 13
Производство Castletown Media, Knights of Columbus
Другие названия
Mother Teresa: No Greater Love, Madre Teresa: No Hay Amor Más Grande, Madre Teresa, Madre Teresa: No hay Amor mas grande, Matka Teresa: Nie ma większej miłości, Mère Teresa : Il n'y a pas de plus grand amour
Режиссер
David Naglieri
В ролях
Robert Barron
Patrick Kelly
Sister Prema
Sister Mary
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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