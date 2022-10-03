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Мать Тереза: Нет большей любви
Мать Тереза: Нет большей любви
Mother Teresa: No Greater Love
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
США
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
4 мая 2023
Премьера в мире
3 октября 2022
Дата выхода
8 мая 2023
Испания
3 октября 2022
Канада
14A
3 октября 2022
Мексика
B
10 ноября 2023
Польша
13
Производство
Castletown Media, Knights of Columbus
Другие названия
Mother Teresa: No Greater Love, Madre Teresa: No Hay Amor Más Grande, Madre Teresa, Madre Teresa: No hay Amor mas grande, Matka Teresa: Nie ma większej miłości, Mère Teresa : Il n'y a pas de plus grand amour
Режиссер
David Naglieri
В ролях
Robert Barron
Patrick Kelly
Sister Prema
Sister Mary
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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