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Записки из Эремоцена
Poznámky z Eremocénu
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Чехия / Словакия
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 февраля 2023
Дата выхода
23 марта 2023
Словакия
26 марта 2024
Чехия
Производство
Guca
Другие названия
Poznámky z Eremocénu, Notes from Eremocene, Записки з Еремоцену, 人類世，孤寂世
Режиссер
Viera Cákanyová
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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