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Постер фильма Записки из Эремоцена
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Киноафиша Фильмы Записки из Эремоцена

Записки из Эремоцена

Poznámky z Eremocénu 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Словакия
26 марта 2024 Чехия
Производство Guca
Другие названия
Poznámky z Eremocénu, Notes from Eremocene, Записки з Еремоцену, 人類世，孤寂世
Режиссер
Viera Cákanyová
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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