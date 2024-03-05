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Постер фильма Казак: История Золотого Человека
4.4
Киноафиша Фильмы Казак: История Золотого Человека
4.4

Казак: История Золотого Человека

, 2021
Qazaq: History of the Golden Man
США / документальный, исторический / 18+
Постер фильма Казак: История Золотого Человека
4.4

В ролях

Оливер Стоун
Оливер Стоун
Self
Igor Lopatonok
Self
Нурсултан Абишевич Назарбаев
Self
Дарига Нурсултановна Назарбаева
Self
Режиссер Igor Lopatonok
Сценарист Vadim Gasanov, Igor Lopatonok
Композитор Карло Силиотто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2021
Производство Global Tree Pictures
Другие названия
Qazaq: History of the Golden Man, Qazaq History of the Golden Man

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 5 марта 2024

Отзывы о фильме

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