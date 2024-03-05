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Казак: История Золотого Человека
4.4
Казак: История Золотого Человека
, 2021
Qazaq: History of the Golden Man
США / документальный, исторический / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.4
В ролях
Оливер Стоун
Self
Igor Lopatonok
Self
Нурсултан Абишевич Назарбаев
Self
Дарига Нурсултановна Назарбаева
Self
Режиссер
Igor Lopatonok
Сценарист
Vadim Gasanov
,
Igor Lopatonok
Композитор
Карло Силиотто
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2021
Производство
Global Tree Pictures
Другие названия
Qazaq: History of the Golden Man, Qazaq History of the Golden Man
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Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.4
IMDb
Обновлено 5 марта 2024
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