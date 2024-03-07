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, 2024
Hard to Break
Филиппины / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
7.2
Режиссер
Anna-Maija Heinonen
,
Krista Moisio
Сценарист
Anna-Maija Heinonen
,
Krista Moisio
Композитор
Toni Teivaala
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 марта 2024
Дата выхода
12 апреля 2024
Финляндия
12
Другие названия
Hard to Break
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 5 марта 2024
Отзывы о фильме
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