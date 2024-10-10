Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 10 лучших предупреждений
7.8
Киноафиша Фильмы 10 лучших предупреждений
7.8

10 лучших предупреждений

, 2024
Topp 10 Möst
Исландия / комедия / 18+
Постер фильма 10 лучших предупреждений
7.8

В ролях

Хельга Брага Йонсдоуттир
Arna
Йонмундур Гретарссон
Ylfa Marín Haraldsdóttir
Бьёрн Инги Хильмарссон
Бьёрн Инги Хильмарссон
Олафия Хронн Йонсдоттир
Дэймон Янгер
Адндис Хрёдн Эгильсдоттир
Sigfríð Fangelsisstjóri
Tanja Björk
Mjöll
Jóhanna Vigdís Arnardóttir
Yrsa
Nina Sasithorn Björnsdóttir
Арнфиннур Даниэльссон
Valerie Ósk Elenudóttir
Prisoner
Режиссер Ólöf Birna Torfadóttir
Сценарист Ólöf Birna Torfadóttir
Композитор Una Stef
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Исландия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Исландия 9 year age limit
Бюджет 220 000 000 ISK
Сборы в мире $78 773
Производство Kisi Production, Myrkva Myndir
Другие названия
Topp 10 Möst, Top 10 Must

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше