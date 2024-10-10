В ролях
Хельга Брага Йонсдоуттир
Arna
Адндис Хрёдн Эгильсдоттир
Sigfríð Fangelsisstjóri
Jóhanna Vigdís Arnardóttir
Yrsa
Nina Sasithorn Björnsdóttir
Valerie Ósk Elenudóttir
Prisoner
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ólöf Birna Torfadóttir
Сценарист
Ólöf Birna Torfadóttir
Композитор
Una Stef
Детали фильма
Страна
Исландия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 октября 2024
Дата выхода
|10 октября 2024
|Исландия
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|9 year age limit
Бюджет
220 000 000 ISK
Сборы в мире
$78 773
Производство
Kisi Production, Myrkva Myndir
Другие названия
Topp 10 Möst, Top 10 Must