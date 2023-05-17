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Постер фильма Отпусти меня!
6.8
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6.8

Отпусти меня!

, 2023
Laissez-moi
Бельгия, Франция, Швейцария / драма / 18+
Постер фильма Отпусти меня!
6.8

В ролях

Жанна Балибар
Жанна Балибар
Claudine
Томас Сарбахер
Michaël
Pierre-Antoine Dubey
Baptiste
Véronique Mermoud
Chantal
Марко Каламандрей
Alexia Hébrard
Sylvie
Marie Probst
Annette
Yvette Théraulaz
Martine
Adrien Savigny
Nathan
Джанфранко Поддиг
L'Italien
Alex Freeman
L'Anglais
Режиссер Maxime Rappaz
Сценарист Марион Верну, Maxime Rappaz, Флоранс Сево
Композитор Antoine Bodson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 мая 2023
Дата выхода
26 сентября 2024 Бразилия 16
12 декабря 2024 Италия
20 марта 2024 Франция
14 декабря 2023 Южная Корея 18
Производство GoldenEggProduction, Paraïso Productions, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Laissez-moi, Let Me Go, Bırak Beni, Deixe-me, Déjame ir, Fass mich an, Låt mig gå, Solo per una notte, 山逢いのホテルで, 情慾出走的女人

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 10 апреля 2024

Отзывы о фильме

Ирина Рогова 10 апреля 2024, 03:17
Шла, думая, что будет социальное кино. Ведь речь о женщине с ребенком-инвалидом. Морально готовилась. Но здесь такая милота. Даже в этой деревне… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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