В ролях
Pierre-Antoine Dubey
Baptiste
Véronique Mermoud
Chantal
Джанфранко Поддиг
L'Italien
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Maxime Rappaz
Сценарист
Марион Верну, Maxime Rappaz, Флоранс Сево
Композитор
Antoine Bodson
Детали фильма
Страна
Бельгия / Франция / Швейцария
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 мая 2023
Дата выхода
|26 сентября 2024
|Бразилия
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|16
|12 декабря 2024
|Италия
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|20 марта 2024
|Франция
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|14 декабря 2023
|Южная Корея
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|18
Производство
GoldenEggProduction, Paraïso Productions, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
Laissez-moi, Let Me Go, Bırak Beni, Deixe-me, Déjame ir, Fass mich an, Låt mig gå, Solo per una notte, 山逢いのホテルで, 情慾出走的女人