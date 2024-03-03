The Fugitive, El fugitivo, Dieu est mort, A menekülő, Befehl des Gewissens, Begunac, De vluchteling, Der Verfolgte, Domínio de Bárbaros, Domínio dos Bárbaros, El fugitiu, Elämisen oikeus, Evadatul, Fedai, Flyktningen, Gejaagd, God is dood, La croce di fuoco, Le fugitif, Magten og æren, O Fugitivo, O stavros tou martyriou, Rätten att leva, The Labyrinthine Ways, Uciekinier, Ο σταυρός του μαρτυρίου, Беглец, 逃亡者
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 3 марта 2024
Цитаты
A Lieutenant of Police[Смотрит на вырезку из газеты]По воротнику видно, что он священник, вот и всё.
A Chief of PoliceФото не очень, но другого нет.
A Lieutenant of PoliceОни для меня все на одно лицо. Я в него десяток раз стрелял.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате