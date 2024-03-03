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Постер фильма Беглец
6.3
Киноафиша Фильмы Беглец
6.3

Беглец

, 1947
The Fugitive
США, Мексика / драма, исторический / 18+
Постер фильма Беглец
6.3

О фильме

Фильм рассказывает, как власти одного из штатов Мексики, стремясь покончить с влиянием католической церкви, выслеживают последнего священника, обманом захватывают его и расстреливают.

В ролях

Генри Фонда
Генри Фонда
A Fugitive
Долорес Дел Рио
An Indian Woman
Педро Армендарис
A Lieutenant of Police
Дж. Кэролл Нейш
A Police Informer
Лео Каррильо
A Chief of Police
Уорд Бонд
El Gringo
Роберт Армстронг
A Sergeant of Police
Джон Кволен
A Refugee Doctor
Фортунио Бонанова
The Governor's Cousin
Мел Феррер
Chris-Pin Martin
An Organ-Grinder
Режиссер Джон Форд, Эмилио Фернандес
Сценарист Дадли Николс, Грэм Грин, Грэм Грин
Композитор Ричард Хэйгимэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Мексика
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в мире 11 ноября 1947
Дата выхода
16 июня 1950 Германия 12
11 ноября 1947 Испания A
11 ноября 1947 США NR
Бюджет $1 500 000
Производство Argosy Pictures, Productora Mex. Desconcida
Другие названия
The Fugitive, El fugitivo, Dieu est mort, A menekülő, Befehl des Gewissens, Begunac, De vluchteling, Der Verfolgte, Domínio de Bárbaros, Domínio dos Bárbaros, El fugitiu, Elämisen oikeus, Evadatul, Fedai, Flyktningen, Gejaagd, God is dood, La croce di fuoco, Le fugitif, Magten og æren, O Fugitivo, O stavros tou martyriou, Rätten att leva, The Labyrinthine Ways, Uciekinier, Ο σταυρός του μαρτυρίου, Беглец, 逃亡者

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 3 марта 2024

Цитаты

A Lieutenant of Police [Смотрит на вырезку из газеты] По воротнику видно, что он священник, вот и всё.
A Chief of Police Фото не очень, но другого нет.
A Lieutenant of Police Они для меня все на одно лицо. Я в него десяток раз стрелял.

Отзывы о фильме

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