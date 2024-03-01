Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.9
Киноафиша
Фильмы
Тень папоротника
6.9
Тень папоротника
, 1986
Stín kapradiny
Чехословакия / криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.9
В ролях
Marek Probosz
Ruda Aksamit
Zbigniew Suszynski
Václav Kala
Мирослав Махачек
beggar
Vladimír Hlavatý
Cepelka
Ольдрих Велен
Tutelary
Витеслав Яндак
Policeman
Marta Vancurová
Яна Швандова
Иржи Шмицер
Михал Павлата.
Frantisek Peterka
Father Aksamit
Джозеф Патока
Elsner
Режиссер
Франтишек Влачил
Сценарист
Франтишек Влачил
,
Ян Отченашек
,
Владимир Кёрнер
,
Вацлав Нивлт
Композитор
Jirí Svoboda
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1986
Премьера в мире
26 сентября 1985
Дата выхода
1 января 1986
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Stín kapradiny, Shades of Fern, Bregnernes skygge, Cień paproci, Ormbunkars skuggor, The Shadow of the Ferns, Тень папоротника, The Shadow of Ferns
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 1 марта 2024
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить