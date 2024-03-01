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Постер фильма Тень папоротника
6.9
Киноафиша Фильмы Тень папоротника
6.9

Тень папоротника

, 1986
Stín kapradiny
Чехословакия / криминал, драма / 18+
Постер фильма Тень папоротника
6.9

В ролях

Marek Probosz
Ruda Aksamit
Zbigniew Suszynski
Václav Kala
Мирослав Махачек
beggar
Vladimír Hlavatý
Cepelka
Ольдрих Велен
Tutelary
Витеслав Яндак
Policeman
Marta Vancurová
Яна Швандова
Иржи Шмицер
Михал Павлата.
Frantisek Peterka
Father Aksamit
Джозеф Патока
Elsner
Режиссер Франтишек Влачил
Сценарист Франтишек Влачил, Ян Отченашек, Владимир Кёрнер, Вацлав Нивлт
Композитор Jirí Svoboda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 26 сентября 1985
Дата выхода
1 января 1986 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Stín kapradiny, Shades of Fern, Bregnernes skygge, Cień paproci, Ormbunkars skuggor, The Shadow of the Ferns, Тень папоротника, The Shadow of Ferns

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 1 марта 2024

Отзывы о фильме

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