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7.3
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Фильмы
Высокая стена
7.3
Высокая стена
, 1964
Vysoká zed
Чехословакия / драма, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.3
В ролях
Radka Dulíková
Jitka
Вит Олмер
Nemocný mladík
Helena Kruzíková
Matka
Вацлав Логниский
Domovník
Ивана Билькова
Osetrovatelka
Marian Jirasko
Láda
Josef Koza
Zrizenec
Андреа Чундерликова
Dívka
Viktor Schwarcz
Kluk
Режиссер
Карел Кахиня
Сценарист
Карел Кахиня
,
Ян Прохазка
Композитор
Ян Новак
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
1964
Премьера в мире
19 июня 1964
Дата выхода
4 марта 1966
Германия
6 января 1966
Финляндия
19 июня 1964
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Vysoká zed, The High Wall, A magas fal, Korkea muuri, Nachmittags im Park, Visoki zid, Za białym murem, Za bialym murem
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Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 29 февраля 2024
Отзывы о фильме
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