Мой любимый торт

Мой любимый торт

Keyke mahboobe man 18+
О фильме

Семидесятилетняя Махин, до сих пор одинокая, решает возродить свою личную жизнь. Случайная встреча превращается в незабываемый вечер. Фильм на персидском языке с латышскими субтитрами.

Страна Франция / Германия / Иран / Швеция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 февраля 2025
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
9 января 2025 Бразилия 12
13 сентября 2024 Великобритания 12A
11 июля 2024 Германия 12
11 июля 2025 Испания
23 января 2025 Италия
20 декабря 2024 Латвия N12
14 марта 2024 Литва N13
14 ноября 2024 Нидерланды
17 августа 2024 Новая Зеландия M
12 декабря 2024 Португалия M/12
6 ноября 2024 Сербия o.A.
29 ноября 2024 Тайвань 6+
20 сентября 2024 Турция
6 декабря 2024 Финляндия Tulossa
5 февраля 2025 Франция
13 сентября 2024 Швеция 7
20 декабря 2024 Эстония
Сборы в мире $2 848 336
Производство Caracteres Productions, Filmsazane Javan, Hobab
Другие названия
Keyke mahboobe man, My Favourite Cake, Ein kleines Stück vom Kuchen, Un pastel para dos, Mon gâteau préféré, A kedvenc sütim, En lille bid af kagen, En liten bit av kakan, En liten bit av kaken, En Sevdiğim Pastam, Il mio giardino persiano, Mana mīļākā kūka, Meu Bolo Favorito, Mi postre favorito, Minu lemmikkook, Moja najdraža torta, Moja najljubša torta, Moje ulubione ciasto, O Meu Bolo Favorito, Pieni pala kakkua, Το αγαπημένο μου γλυκό, Любимата ми торта, Мой любимый торт, 我最喜歡的蛋糕, 私の好きなケーキ
Режиссер
Maryam Moghadam
Behtash Sanaeeha
В ролях
Lili Farhadpour
Esmaeel Mehrabi
Mohammad Heidari
Melika Pazouki
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Интересные факты

Из‑за того, что режиссёрам не разрешили покинуть Иран, фильм представляли ведущие актёры картины, Марьям Могхадам и Бехташ Санаииха. Перед показом актёры принесли заявление и фотографию режиссёрской пары. Заявление прочитала Марьям Могхадам, сказав:

"Мы пришли к убеждению, что больше невозможно рассказать историю иранской женщины, подчиняясь строгим законам, таким как обязательный хиджаб. Женщины, для которых «красные линии» не позволяют показать их подлинную жизнь как полноценных людей. На этот раз мы решили перейти все эти ограничительные «красные линии» и принять последствия нашего выбора — нарисовать правдивую картину иранских женщин — образы, которые были запрещены в иранском кинематографе со времён Исламской революции...

«Мой любимый торт» — фильм, воспевающий жизнь. Это история, основанная на реальности повседневной жизни женщин среднего класса в Иране, близкий взгляд на одиночество женщины, вступающей в свои золотые годы. Видение реальности женской жизни, которое редко рассказывалось. Это история, противоположная распространённому образу иранских женщин и схожая с жизненными историями многих одиноких людей на этой планете — о том, как смаковать короткие, сладкие моменты жизни...

Дамы и господа, с гордостью посвящаем нашу премьеру почётным и храбрым женщинам нашей страны, которые вышли на передовую борьбы за общественные перемены, пытаются разрушить стены устаревших и окаменевших убеждений и жертвуют своими жизнями ради достижения свободы."

