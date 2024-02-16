Из‑за того, что режиссёрам не разрешили покинуть Иран, фильм представляли ведущие актёры картины, Марьям Могхадам и Бехташ Санаииха. Перед показом актёры принесли заявление и фотографию режиссёрской пары. Заявление прочитала Марьям Могхадам, сказав:



"Мы пришли к убеждению, что больше невозможно рассказать историю иранской женщины, подчиняясь строгим законам, таким как обязательный хиджаб. Женщины, для которых «красные линии» не позволяют показать их подлинную жизнь как полноценных людей. На этот раз мы решили перейти все эти ограничительные «красные линии» и принять последствия нашего выбора — нарисовать правдивую картину иранских женщин — образы, которые были запрещены в иранском кинематографе со времён Исламской революции...



«Мой любимый торт» — фильм, воспевающий жизнь. Это история, основанная на реальности повседневной жизни женщин среднего класса в Иране, близкий взгляд на одиночество женщины, вступающей в свои золотые годы. Видение реальности женской жизни, которое редко рассказывалось. Это история, противоположная распространённому образу иранских женщин и схожая с жизненными историями многих одиноких людей на этой планете — о том, как смаковать короткие, сладкие моменты жизни...



Дамы и господа, с гордостью посвящаем нашу премьеру почётным и храбрым женщинам нашей страны, которые вышли на передовую борьбы за общественные перемены, пытаются разрушить стены устаревших и окаменевших убеждений и жертвуют своими жизнями ради достижения свободы."