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Постер фильма Две матери
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Две матери

, 1931
Dve materi
СССР / драма / 18+
Постер фильма Две матери

О фильме

Трагическая история молодой женщины по имени Юлия, которая влюбилась в женатого мужчину и потеряла единственного ребенка.

В ролях

Ольга Базанова
Yulia
Клавдия Чебышева
Vera's Mother
Ivan Kapralov
Andrey
Софья Левитина
Gavrilova
Эмма Цесарская
Vera
Леонид Юренев
E. Morozova
E. Perelman
D. Yurenev
The Father
Режиссер Lev Sheffer
Сценарист M. Belostotskiy, Lev Sheffer, Yuri Vasilchikov, M. Yershova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1931
Премьера в мире 16 сентября 1931
Дата выхода
16 сентября 1931 СССР
Другие названия
Dve materi, Borba etazhey, Sud Solomona, Две матери, Суд Соломона, Борьба этажей

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Обновлено 28 февраля 2024

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