Барон Франкенштейн одержим идеей мирового господства, для чего из подручных материалов он лепит «идеальных» мужчину и женщину, подчиненных только его власти, и которые, совокупившись, дали бы потомство новой формации - прирожденных рабов Франкенштейна. С девушкой у него все в порядке, но есть проблема с мужчиной - нужна подходящая голова «настоящего самца», дабы он влюбился бы в идеальную женщину с первого взгляда и тут же полез бы с ней в постель... Решив отыскать подобный экземпляр в местном публичном доме, Франкенштей со своим помощником Отто по ошибке обезглавили не совсем того - молодого человека, готовившегося стать монахом...

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