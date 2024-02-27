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Постер фильма Тело для Франкенштейна
5.8
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5.8

Тело для Франкенштейна

, 1973
Flesh for Frankenstein
Франция, Италия, США / ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Тело для Франкенштейна
5.8

О фильме

Барон Франкенштейн одержим идеей мирового господства, для чего из подручных материалов он лепит «идеальных» мужчину и женщину, подчиненных только его власти, и которые, совокупившись, дали бы потомство новой формации - прирожденных рабов Франкенштейна. С девушкой у него все в порядке, но есть проблема с мужчиной - нужна подходящая голова «настоящего самца», дабы он влюбился бы в идеальную женщину с первого взгляда и тут же полез бы с ней в постель... Решив отыскать подобный экземпляр в местном публичном доме, Франкенштей со своим помощником Отто по ошибке обезглавили не совсем того - молодого человека, готовившегося стать монахом...

В ролях

Джо Даллесандро
Nicholas
Моника Ван Вурен
Баронесса Катрин Франкенштейн
Удо Кир
Удо Кир
Барон Франкенштейн
Далила Ди Лаззаро
Female Monster
Карла Манчини
Арно Юргинг
Otto
Srdjan Zelenovic
Male Monster
Srdjan Zelenovic
Male Monster
Николетта Элми
Monica
Marco Liofredi
Erik
Лю Босизио
Olga
Fiorella Masselli
Biba
Режиссер Пол Мориси, Antonio Margheriti
Сценарист Пол Мориси, Тонино Гуэрра
Композитор Claudio Gizzi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 30 ноября 1973
Дата выхода
3 ноября 1983 Австралия X 18+
6 февраля 1975 Великобритания 18
30 ноября 1973 Германия 16
14 ноября 1974 Дания F
6 декабря 1976 Испания X
14 марта 1975 Италия 18+
14 марта 2024 Литва N18
25 июля 1974 Нидерланды 18
6 марта 1979 Португалия M/18
8 октября 1982 США R
6 декабря 1985 Уругвай
9 октября 1974 Франция 18
6 мая 1976 Швеция 15
3 августа 1974 Япония R18+
Бюджет $300 000
Производство Compagnia Cinematografica Champion, Braunsberg Productions, Carlo Ponti Cinematografica
Другие названия
Flesh for Frankenstein, Andy Warhol's Frankenstein, Carne para Frankenstein, Chair pour Frankenstein, Andy Warhol's Flesh For Frankenstein, Andy Warhols Frankenstein, Andy Warhol's Young Frankenstein, Andy Warholi Frankenstein, Ciało dla Frankensteina, De la chair pour Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein en 3D, Frankenstein, teurastaja, Il mostro è in tavola... barone Frankenstein, Şeytan ve Frankenstein, Skært kød til Frankenstein, Test Frankensteinnek, The Devil and Dr. Frankenstein, The Frankenstein Experiment, Up Frankenstein, Ζόμπι εναντίον Φρανκενστάιν, Ο βαρόνος Φρανκενστάιν, Σάρκα για τον Φρανκενστάιν, Плоть для Франкенштайна, Плът за Франкенщайн, Тело для Франкенштейна, アンディ・ウォーホルのフランケンシュタイン, 悪魔のはらわた

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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