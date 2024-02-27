Барон Франкенштейн одержим идеей мирового господства, для чего из подручных материалов он лепит «идеальных» мужчину и женщину, подчиненных только его власти, и которые, совокупившись, дали бы потомство новой формации - прирожденных рабов Франкенштейна. С девушкой у него все в порядке, но есть проблема с мужчиной - нужна подходящая голова «настоящего самца», дабы он влюбился бы в идеальную женщину с первого взгляда и тут же полез бы с ней в постель... Решив отыскать подобный экземпляр в местном публичном доме, Франкенштей со своим помощником Отто по ошибке обезглавили не совсем того - молодого человека, готовившегося стать монахом...
ПроизводствоCompagnia Cinematografica Champion, Braunsberg Productions, Carlo Ponti Cinematografica
Другие названия
Flesh for Frankenstein, Andy Warhol's Frankenstein, Carne para Frankenstein, Chair pour Frankenstein, Andy Warhol's Flesh For Frankenstein, Andy Warhols Frankenstein, Andy Warhol's Young Frankenstein, Andy Warholi Frankenstein, Ciało dla Frankensteina, De la chair pour Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein en 3D, Frankenstein, teurastaja, Il mostro è in tavola... barone Frankenstein, Şeytan ve Frankenstein, Skært kød til Frankenstein, Test Frankensteinnek, The Devil and Dr. Frankenstein, The Frankenstein Experiment, Up Frankenstein, Ζόμπι εναντίον Φρανκενστάιν, Ο βαρόνος Φρανκενστάιν, Σάρκα για τον Φρανκενστάιν, Плоть для Франкенштайна, Плът за Франкенщайн, Тело для Франкенштейна, アンディ・ウォーホルのフランケンシュタイン, 悪魔のはらわた
Рейтинг фильма
5.8
Оцените10 голосов
5.8IMDb
Обновлено 27 февраля 2024
Кадры из фильма
Цитаты
Baron FrankensteinЧтобы познать смерть, Отто, надо е#ать жизнь… прямо в желчный пузырь!
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