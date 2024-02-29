Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Супержена
Супержена
Superzena
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Чехия
Год выпуска
2024
Премьера в мире
29 февраля 2024
Дата выхода
29 февраля 2024
Чехия
Сборы в мире
$24 657
Производство
Copperfilm
Другие названия
Superzena, Superžena
Режиссер
Eva Toulová
В ролях
Veronika Koprivová
Igor Bares
Matous Ruml
Natálie Grossová
Eva Toulová
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667