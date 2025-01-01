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Дворец и крепость
Дворец и крепость
Dvorets i krepost
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1924
Премьера в мире
5 февраля 1924
Дата выхода
5 февраля 1924
СССР
Производство
СевЗапКино
Другие названия
Dvorets i krepost, The Palace and the Fortress, Дворец и крепость
Режиссер
Александр Ивановский
В ролях
Yevgeni Boronikhin
Yuri Korvin-Krukovsky
Геннадий Мичурин
Петр Андриевский
Яков Малютин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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