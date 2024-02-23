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Asymptomatic
18+
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Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
23 февраля 2024
Дата выхода
23 февраля 2024
Румыния
Бюджет
€25 000
Производство
Asociatia Timisoara Film Society
Другие названия
Asymptomatic
Режиссер
Mario Farkas
Alexandru Geru
В ролях
Ana Maria Pandele Andone
Sabina Bijan
Cristian Bratoiu
Simion Caragia
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
11
голосов
7.1
IMDb
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