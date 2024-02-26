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Вращение Цинциннати
Вращение Цинциннати
, 2025
The Cincinnati Spin
США / криминал, драма, детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Джозеф Д. Райтман
Sydney Warren
Аликс Бенезек
The Real Lisa Garret
Вэс Блэквуд
Sam - Bar Owner
Роб Лаколла мл.
Timmy - Street Hustler
Режиссер
Шеннон Элизабет
Сценарист
Rudy Roopchan
Композитор
Xzibit
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Tnorala, United Creative Pictures
Другие названия
The Cincinnati Spin
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 26 февраля 2024
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