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Постер фильма Вращение Цинциннати
Киноафиша Фильмы Вращение Цинциннати

Вращение Цинциннати

, 2025
The Cincinnati Spin
США / криминал, драма, детектив / 18+
Постер фильма Вращение Цинциннати

В ролях

Джозеф Д. Райтман
Sydney Warren
Аликс Бенезек
Аликс Бенезек
The Real Lisa Garret
Вэс Блэквуд
Sam - Bar Owner
Роб Лаколла мл.
Timmy - Street Hustler
Режиссер Шеннон Элизабет
Сценарист Rudy Roopchan
Композитор Xzibit
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Производство Tnorala, United Creative Pictures
Другие названия
The Cincinnati Spin

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 26 февраля 2024

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