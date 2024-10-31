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, 2024
La Confesión
Сальвадор / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.0
В ролях
Эрик Робертс
Arzobispo
Луис Лопез
René Mena
Padre Ángel
Mafalda Pinto Correia
Raquel
Emy Mena
Karla
Хансел Рамирес
Dr. Daniel
Maynor Alvarado
Pozolero
Dennis Mencia
José
María Bruzon
Katherine
William Chirino
Fiscal
Dennis De Paz
Raúl
Режиссер
Ronald Algarin
Сценарист
Ronald Algarin
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Сальвадор
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
31 октября 2024
Дата выхода
27 февраля 2025
Гватемала
31 октября 2024
США
Производство
Algarin Film, Latinx Productions
Другие названия
La Confesión, The Confession
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Рейтинг фильма
8.0
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Отзывы о фильме
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