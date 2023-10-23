Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.1
Киноафиша
Фильмы
Jeff Koons: A Private Portrait
6.1
Jeff Koons: A Private Portrait
, 2023
Jeff Koons: A Private Portrait
Италия / биография, документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.1
В ролях
Jeff Koons
Self
Режиссер
Паппи Корсикато
Сценарист
Паппи Корсикато
Композитор
Enrico Gabrielli
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 октября 2023
Дата выхода
28 ноября 2024
Германия
23 октября 2023
Италия
T
13 ноября 2023
Чехия
U
31 июля 2024
Южная Корея
12
Сборы в мире
$10 987
Производство
Nexo Digital
Другие названия
Jeff Koons: A Private Portrait, Jeff Koons, Jeff Koons: An Intimate Portrait
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить