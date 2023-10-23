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Постер фильма Jeff Koons: A Private Portrait
6.1
Киноафиша Фильмы Jeff Koons: A Private Portrait
6.1

Jeff Koons: A Private Portrait

, 2023
Jeff Koons: A Private Portrait
Италия / биография, документальный / 18+
Постер фильма Jeff Koons: A Private Portrait
6.1

В ролях

Jeff Koons
Self
Режиссер Паппи Корсикато
Сценарист Паппи Корсикато
Композитор Enrico Gabrielli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 октября 2023
Дата выхода
28 ноября 2024 Германия
23 октября 2023 Италия T
13 ноября 2023 Чехия U
31 июля 2024 Южная Корея 12
Сборы в мире $10 987
Производство Nexo Digital
Другие названия
Jeff Koons: A Private Portrait, Jeff Koons, Jeff Koons: An Intimate Portrait

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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