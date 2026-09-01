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Мечты о тьме
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Мечты о тьме
, 2024
Dreams of Darkness
США / ужасы, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.0
В ролях
Майлз Джон-Далтон
Derek Fabry
Pia Bertucci
Vanessa Fabry
Renee Domenz
Carmilla
Libby Amato
Elisabeth
Marissa De Los Rios
Nuala
Edy Cullen
Solange
Ellen Wing
Lady Talbot
Thomas Fournelle
Professor Rolfe
Jeana Stillman
Tanya
Charles Weishampel
Morla
Ron St. Louis
Режиссер
Nikolai Malden
,
Майлз Джон-Далтон
,
Nicholas Malden
Сценарист
Майлз Джон-Далтон
,
Nikolai Malden
,
Nicholas Malden
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2024
Бюджет
$2 000 000
Производство
Eastern Filmlux
Другие названия
Dreams of Darkness
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
10
голосов
Обновлено 1 сентября 2026
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