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8.4
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8.4

Ненавижу песни

, 2024
Hate songs
Испания / драма / 18+
8.4

В ролях

Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Нанси Нсуе
Боре Буика
Режиссер Alejo Levis
Сценарист Denise Duncan, Alejo Levis, Albert Val
Композитор Asier Renteria
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 марта 2024
Дата выхода
19 апреля 2024 Испания
Сборы в мире $617
Производство Mundo Cero Bat, Mundo Cero
Другие названия
Hate Songs

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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