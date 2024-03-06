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8.4
Ненавижу песни
, 2024
Hate songs
Испания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
8.4
В ролях
Алекс Брендемюль
Нанси Нсуе
Боре Буика
Режиссер
Alejo Levis
Сценарист
Denise Duncan
,
Alejo Levis
,
Albert Val
Композитор
Asier Renteria
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
6 марта 2024
Дата выхода
19 апреля 2024
Испания
Сборы в мире
$617
Производство
Mundo Cero Bat, Mundo Cero
Другие названия
Hate Songs
Еще
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
12
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Отзывы о фильме
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