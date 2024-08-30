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Постер фильма Марко
Постер фильма Марко
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Марко

Марко

Marco 18+
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О фильме

 

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю побывавшего в концлагере человека, которого никогда не существовало. Энрик Марко, чрезвычайно харизматичный господин, сумел убедить всех и даже свою собственную семью, что был узником концлагеря. Он поддерживал эту ложь в течение многих лет и даже был избран председателем Испанской ассоциации жертв Холокоста, завоевал репутацию отчаянного храбреца, перенесшего невыносимые мучения... Пока однажды некий исследователь не обнаружил, что вся его история на самом деле полностью выдумана.

Страна Испания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 августа 2024
Дата выхода
8 ноября 2024 Испания
7 мая 2025 Франция
Сборы в мире $1 958 269
Производство Atresmedia Cine, Atresmedia, BTeam Pictures
Другие названия
Marco, Marco - The Invented Truth, Marco, A Verdade Invetada, Marco, l'énigme d'une vie, Marco: la verdad inventada, Marco. the Invented Truth, Марко
Режиссер
Aitor Arregi
Jon Garaño
В ролях
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Натали Поса
Натали Поса
Daniela Brown
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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