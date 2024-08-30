Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю побывавшего в концлагере человека, которого никогда не существовало. Энрик Марко, чрезвычайно харизматичный господин, сумел убедить всех и даже свою собственную семью, что был узником концлагеря. Он поддерживал эту ложь в течение многих лет и даже был избран председателем Испанской ассоциации жертв Холокоста, завоевал репутацию отчаянного храбреца, перенесшего невыносимые мучения... Пока однажды некий исследователь не обнаружил, что вся его история на самом деле полностью выдумана.
|8 ноября 2024
|Испания
|7 мая 2025
|Франция