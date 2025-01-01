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Дно воды
Дно воды
Bottom of the Water
Напомним о выходе в прокат
ужасы
детектив
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2025
Другие названия
Bottom of the Water, Mulgwisin
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
12
голосов
5.1
IMDb
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