Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Женщина во дворе
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Женщина во дворе

Женщина во дворе

The Woman in the Yard
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

После гибели мужа в автоаварии Рамона осталась с двумя детьми и сломанной ногой в сельском доме с незаконченным ремонтом. Она пытается найти силы жить дальше, когда однажды во дворе их дома появляется сидящая на стуле странная женщина в чёрных одеждах. На мили вокруг — ни души, а у незнакомки явно недобрые намерения насчёт семьи Рамоны.

Женщина во дворе - trailer
Женщина во дворе  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 14 апреля 2025
Премьера в мире 16 января 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Австралия
27 марта 2025 Бразилия
28 марта 2025 Великобритания 15
27 марта 2025 Германия
28 марта 2025 Ирландия 15A
28 марта 2025 Испания
5 июня 2025 Италия
28 марта 2025 Канада
28 марта 2025 Литва
27 марта 2025 Новая Зеландия
27 марта 2025 Пуэрто-Рико PG-13
28 марта 2025 США PG-13
27 марта 2025 Тринидад и Тобаго
28 марта 2025 Турция
14 мая 2025 Франция
16 января 2025 Чехия
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $23 311 502
Производство Blumhouse Productions, Homegrown Pictures, Ombra Films
Другие названия
The Woman in the Yard, La mujer de las sombras, A Mulher no Jardim, A nő az udvaron, Người Đàn Bà Ngoài Sân, The Man in the Yard, Женщина во дворе, Жінка на подвір'ї, 院中的女人
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Даниэлла Дедуайлер
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби
Estella Kahiha
Okwui Okpokwasili
Пейтон Джексон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[повторяющаяся реплика]
The Woman Сегодня тот самый день.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Женщина во дворе - trailer
Женщина во дворе Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше