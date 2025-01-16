[повторяющаяся реплика]
The Woman Сегодня тот самый день.
После гибели мужа в автоаварии Рамона осталась с двумя детьми и сломанной ногой в сельском доме с незаконченным ремонтом. Она пытается найти силы жить дальше, когда однажды во дворе их дома появляется сидящая на стуле странная женщина в чёрных одеждах. На мили вокруг — ни души, а у незнакомки явно недобрые намерения насчёт семьи Рамоны.
