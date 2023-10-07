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The Land of Giants
The Land of Giants
The Land of Giants
18+
Напомним о выходе в прокат
спорт
Страна
США
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
7 октября 2023
Дата выхода
21 февраля 2024
Казахстан
14+
Сборы в мире
$23
Другие названия
The Land of Giants
Режиссер
Dustin Lindgren
В ролях
Mark Abma
Coline Ballet-Baz
Sammy Carlson
Lars Chickering-Ayers
Emily Childs
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
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