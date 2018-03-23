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Постер фильма Operation Shadowman
5.2
Киноафиша Фильмы Operation Shadowman
5.2

Operation Shadowman

, 2018
Operasjon Mørkemann
Норвегия / семейный, детектив / 18+
Постер фильма Operation Shadowman
5.2

В ролях

Emma Kilane
Tiril
Thomas Farestveit
Oliver
Devin
Åtto
Лисе Фьельстад
Anna Scott
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Police
Финн Шо
Josef Scott
Эльдар Воган
Bestefar
Йон Айкемо
Gullsmed Holm
Kaisa Gurine Antonsen
Ida
Ульрикке Хансен Дёвиген
Karoline
Режиссер Грета Бо-Вааль
Сценарист Грета Бо-Вааль, Jørn Lier Horst
Композитор Халлгейр Рустан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 23 июля 2018
Премьера в мире 23 марта 2018
Дата выхода
27 февраля 2024 Польша
Сборы в мире $1 809 667
Производство Filmkameratene
Другие названия
Operasjon Mørkemann, Dubbeldeckarna och Mörkermannen, Operacja 'Człowiek w Czerni', Operation Mørkemand, Operation Shadowman, Operasjon Moerkemann

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 21 февраля 2024

Отзывы о фильме

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