В ролях
Лисе Фьельстад
Anna Scott
Kaisa Gurine Antonsen
Ida
Ульрикке Хансен Дёвиген
Karoline
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Грета Бо-Вааль
Сценарист
Грета Бо-Вааль, Jørn Lier Horst
Композитор
Халлгейр Рустан
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
23 июля 2018
Премьера в мире
23 марта 2018
Сборы в мире
$1 809 667
Производство
Filmkameratene
Другие названия
Operasjon Mørkemann, Dubbeldeckarna och Mörkermannen, Operacja 'Człowiek w Czerni', Operation Mørkemand, Operation Shadowman, Operasjon Moerkemann