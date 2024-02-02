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Постер фильма Ханнас 2
2.8
Киноафиша Фильмы Ханнас 2
2.8

Ханнас 2

, 2024
Hannas 2
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Ханнас 2
2.8

О фильме

Фильм «Ханнас 2» рассказывает о паре, которая решает сбежать из дома после того, как их семьи не разрешают им пожениться. Али и Джейл сталкиваются с неожиданной реакцией, когда открывают свои отношения родным. Их семьи категорически против их отношений. Али и Джейл, которые не хотят отказываться друг от друга, несмотря ни на что, решают бежать из города. Али и Джейл останавливаются в доме знакомого и начинают переживать паранормальные явления.  

В ролях

Хасан Баллыкташ
Mustafa
Тайфун Сав
Огуз Шенол
Сибель Эдженур Ёзтурк
Ali Oguz Senol
Benginur Yilmaz
Режиссер Гекхан Ари
Сценарист Mehmet Ali Tugay
Композитор Zafer Günen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 февраля 2024
Дата выхода
22 февраля 2024 Азербайджан 18+
2 февраля 2024 Турция 13+
Сборы в мире $79 112
Другие названия
Hannas 2

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.9 IMDb
Обновлено 20 февраля 2024

Отзывы о фильме

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