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Фильм «Ханнас 2» рассказывает о паре, которая решает сбежать из дома после того, как их семьи не разрешают им пожениться. Али и Джейл сталкиваются с неожиданной реакцией, когда открывают свои отношения родным. Их семьи категорически против их отношений. Али и Джейл, которые не хотят отказываться друг от друга, несмотря ни на что, решают бежать из города. Али и Джейл останавливаются в доме знакомого и начинают переживать паранормальные явления.
|22 февраля 2024
|Азербайджан
|18+
|2 февраля 2024
|Турция
|13+