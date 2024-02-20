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Постер фильма Молодость зверя
7.3
Киноафиша Фильмы Молодость зверя
7.3

Молодость зверя

, 1963
Yajû no seishun
Япония / боевик, криминал, детектив / 18+
Постер фильма Молодость зверя
7.3

О фильме

Поведение жёсткого парня Мидзуно привлекает внимание босса якузда, который немедленно нанимает его на работу. Вскоре из-за Мидзуно развязывается война между бандами.

В ролях

Мисако Ватанабэ
Kumiko Takeshita
Эймэй Эсуми
Мидзухо Судзуки
Томио Аоки
Киндзо Шин
Нобуо Канэко
Jô Shishido
Jôji 'Jo' Mizuno
Тамио Кавадзи
Hideo Nomoto
Minako Katsuki
Sawako Miura
Daisaburô Hirata
Shibata
Эйдзи Го
Shigeru Takechi
Коити Уэнояма
Masao Hisano
Режиссер Сэйдзюн Судзуки
Сценарист Кэйитиро Рю, Тадааки Ямадзаки, Haruhiko Ôyabu
Композитор Хадзимэ Окумура
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 21 апреля 1963
Дата выхода
5 февраля 2016 США NR
13 июля 1994 Франция
21 апреля 1963 Япония
Производство Nikkatsu
Другие названия
Yajû no seishun, Youth of the Beast, La Jeunesse de la bête, A Juventude da Besta, Az ifjú szörnyeteg, Jagd auf die Bestie, La giovinezza di una belva umana, La juventud de la bestia, Młodość bestii, Pedon nuoruus, The Brute, Wild Youth, Άγρια νιότη, Молодость зверя, Юність звіра, 野兽的青春, 野獣の青春, Jagt auf die Bestie, 野兽之青春, Yaju No Seishun

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 20 февраля 2024

Отзывы о фильме

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