Yajû no seishun, Youth of the Beast, La Jeunesse de la bête, A Juventude da Besta, Az ifjú szörnyeteg, Jagd auf die Bestie, La giovinezza di una belva umana, La juventud de la bestia, Młodość bestii, Pedon nuoruus, The Brute, Wild Youth, Άγρια νιότη, Молодость зверя, Юність звіра, 野兽的青春, 野獣の青春, Jagt auf die Bestie, 野兽之青春, Yaju No Seishun
Рейтинг фильма
7.3
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 20 февраля 2024
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