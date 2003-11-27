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Постер фильма Наступит завтра или нет?
7.9
Киноафиша Фильмы Наступит завтра или нет?
7.9

Наступит завтра или нет?

, 2003
Kal Ho Naa Ho
Канада, Индия / комедия, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Наступит завтра или нет?
7.9

О фильме

Действие фильма происходит в Нью-Йорке весной 2003 года. Для Нэйны Кэтрин Капур зима продолжается. Зима в сердце, потому что со дня смерти отца вся жизнь ее подчинена бесконечным выяснением отношений в семье. Забота о маленькой сестре и брате, помощь матери Дженнифер, несносный характер бабушки - вот ее жизнь. Вечеринки, забавы и шутки обходят ее стороной. Ей 23 года, но в душе она уже бабушка - серьезная и скучная. Аман Матхур- свежее дуновение в ее жизни. Он знает, как разрешить любую проблему. Но Нэйне не нравится оптимизм и напористость Амана. Ее улыбка - отныне цель жизни Амана и ради этого он зовет на помощь манхеттенского бакалавра медицины Рохита, чтобы он помог растормошить девушку. Когда кажется, что жизнь заиграла новыми красками, понимаешь, что для некоторых эти мгновения являются последними. Наступит завтра или нет?..

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Aman Mathur
Прити Зинта
Прити Зинта
Naina Catherine Kapur
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Rohit
Сушма Сетх
Lajjo Kapur
Лиллет Дюбей
Jaswinder "Jazz" Kapoor
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Special Appearance
Сатиш Шах
Раджпал Ядав
Ачала Сачдев
Каран Джохар
Каран Джохар
Фара Кхан
Удай Чопра
Режиссер Никхил Адвани
Сценарист Каран Джохар, Ниранджан Иенгар
Композитор Шанкар Махадеван, Loy Mendonsa, Эхсан Нурани, Шанкар-Эхсан-Лой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Индия
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 8 июля 2004
Премьера в мире 27 ноября 2003
Дата выхода
27 ноября 2003 Великобритания 12A
8 июля 2004 Германия 6
27 ноября 2003 Индия U
27 ноября 2003 США PG
27 апреля 2005 Франция TP
Бюджет 220 000 000 INR
Сборы в мире $13 214 520
Производство Dharma Productions
Другие названия
Kal Ho Naa Ho, El secreto de Aman, Gdyby jutra nie było, Indian Love Story - Kal Ho Naa Ho, Indian Love Story - Lebe und denke nicht an morgen, Lebe und denke nicht an morgen, New York masala, Ngày Mai Sẽ Ra Sao, O Segredo de Aman, Shayad Fardayi Nabashad, Tomorrow May Never Come, Tomorrow Never Comes, Trăieşte clipa, Zítřek Už Možná Nepřijde, Настане завтра чи ні?, Наступит завтра или нет?, कल हो ना हो, たとえ明日が来なくても, 愛，沒有明天, 我們的愛沒有明天, 爱没有明天, Tomorrow May Not Be

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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