Действие фильма происходит в Нью-Йорке весной 2003 года. Для Нэйны Кэтрин Капур зима продолжается. Зима в сердце, потому что со дня смерти отца вся жизнь ее подчинена бесконечным выяснением отношений в семье. Забота о маленькой сестре и брате, помощь матери Дженнифер, несносный характер бабушки - вот ее жизнь. Вечеринки, забавы и шутки обходят ее стороной. Ей 23 года, но в душе она уже бабушка - серьезная и скучная. Аман Матхур- свежее дуновение в ее жизни. Он знает, как разрешить любую проблему. Но Нэйне не нравится оптимизм и напористость Амана. Ее улыбка - отныне цель жизни Амана и ради этого он зовет на помощь манхеттенского бакалавра медицины Рохита, чтобы он помог растормошить девушку. Когда кажется, что жизнь заиграла новыми красками, понимаешь, что для некоторых эти мгновения являются последними. Наступит завтра или нет?..