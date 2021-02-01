В сонном городке Валентин трудно найти двух более непохожих людей, чем сотрудник садового магазина Джек и его начальница Кейт. Он общается с цветами, готовит близким блинчики и считает, что самое волшебное на свете — это влюбиться. Она не верит в романтику и привыкла всё планировать заранее — даже любовь. Однажды им случайно доставляют сотни коробок с цветами, и Джек предлагает устроить масштабный конкурс на лучшее оформление сада. За работой молодые люди по-настоящему сближаются, но у суровой мамы Кейт и по совместительству владелицы магазина свои планы на будущее дочери и исход состязания.