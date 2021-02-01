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Постер фильма День святого Валентина
Постер фильма День святого Валентина
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы День святого Валентина

День святого Валентина

The Valentine Competition 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В сонном городке Валентин трудно найти двух более непохожих людей, чем сотрудник садового магазина Джек и его начальница Кейт. Он общается с цветами, готовит близким блинчики и считает, что самое волшебное на свете — это влюбиться. Она не верит в романтику и привыкла всё планировать заранее — даже любовь. Однажды им случайно доставляют сотни коробок с цветами, и Джек предлагает устроить масштабный конкурс на лучшее оформление сада. За работой молодые люди по-настоящему сближаются, но у суровой мамы Кейт и по совместительству владелицы магазина свои планы на будущее дочери и исход состязания.

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2021
Премьера в мире 1 февраля 2021
Производство Nasser Group North, Kalispel Tribal Holdings, Super Channel
Другие названия
The Valentine Competition, Be Mine, L'amour gagne toujours, Légy az enyém Valentinkor, Ljubav u Valentineu, My Valentine, Valentine's Day Competition
Режиссер
Тара Коуэлл-Плэйн
В ролях
Эшли Ньюбро
Мэдисон Смит
Джилл Моррисон
Карен Крупер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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День святого Валентина
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