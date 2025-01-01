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Постер фильма Великая победа под Ленинградом»
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Киноафиша Фильмы Великая победа под Ленинградом»

Великая победа под Ленинградом»

Velikaya pobeda pod Leningradom 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 31 августа 1945
Дата выхода
31 августа 1945 Чехословакия
Другие названия
Velikaya pobeda pod Leningradom, Великая победа под Ленинградом
Режиссер
Валерий Соловцов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
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