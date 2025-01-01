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Великая победа под Ленинградом»
Великая победа под Ленинградом»
Velikaya pobeda pod Leningradom
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
1944
Премьера в мире
31 августа 1945
Дата выхода
31 августа 1945
Чехословакия
Другие названия
Velikaya pobeda pod Leningradom, Великая победа под Ленинградом
Режиссер
Валерий Соловцов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
11
голосов
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