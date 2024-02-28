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Постер фильма Парады
6.8
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6.8

Парады

, 2024
The Parades
Япония / драма / 18+
Постер фильма Парады
6.8

В ролях

Масами Нагасава
Масами Нагасава
Minako
Кэнтаро Сакагути
Akira
Рири Фрэнки
Рири Фрэнки
Michael
Дэндэн
Keisuke
Аюму Накадзима
Даикэн Окудаира
Тэцуси Танака
Синобу Тэрадзима
Синобу Тэрадзима
Рюсэй Ёкохама
Shori
Нана Мори
Nana
Morgan Bo
Young Adult Ryo
Morgan Bo
Young Adult Ryo
Режиссер Митихито Фудзии
Сценарист Митихито Фудзии
Композитор Ёдзиро Нода
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 февраля 2024
Премьера в мире 28 февраля 2024
Производство Babel Label
Другие названия
The Parades, Los desfiles, A Saudade que Fica, Cuộc Diễu Hành, Geçit Törenleri, Paradele, Parady, Парад, パレード, 巡遊夜, 那夜我們行向彼方, 巡游夜, 那夜我们行向彼方, 퍼레이드

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 8 февраля 2024

Отзывы о фильме

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