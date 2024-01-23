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Киноафиша Фильмы Русский театр

Русский театр

, 2022
Россия / документальный / 18+

О фильме

Фильм «Русский театр» посвящен истории русского театра, его истокам, главным вехам и основным периодам развития, его влиянии на страну и мир. В фильме будут освещены разные этапы истории русского театра: истоки в народных балаганных представлениях и мистерии-проповедях; открытие публичных и крепостных театров в России; Александр Островский — основоположник современной русской драматургии; Константин Станиславский — создатель новой школы актерского мастерства; творчество Олега Ефремова, Юрия Любимова, Галины Волчек, Андрея Гончарова и, разумеется, современный театр сегодня, перспективы его развития.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 23 января 2024

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