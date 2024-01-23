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Киноафиша Фильмы Русская живопись

Русская живопись

, 2022
Россия / документальный / 18+

О фильме

Фильм «Русская живопись» посвящен истории русской живописи, ее истокам, главным вехам и основным периодам развития. В фильме будут освещены разные этапы истории Русской живописи: древнерусский период, затем знакомство России с западной школой живописи и открытие в 1757 году «Академия трех знатнейших художеств»; история XIX столетия как золотого века русской живописи; несколько периодов ХХ века, когда русская живопись встала на путь отрицания классики и разделения на огромное количество различных течений, затем Советский период, создание в 1932 году Союза художников СССР, художники в годы Великой Отечественной войны, в период оттепели, застоя и перестройки; и, разумеется, современное искусство сегодня, перспективы его развития.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 23 января 2024

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