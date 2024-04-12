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Королевство Иуда
5.6
Королевство Иуда
, 2024
Kingdom of Judas
Румыния / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.6
В ролях
Олтин Юрезену
Carl Kraft
Адриан Георге
Kayne
Oana Carmaciu
Maria Blaga
Sabina Lisievici
Каталин Николау
Adrian Ciglenean
Petru
George Damare
George
Oana Maria Dragne
May
Mihai Dulea
Mick
Gabriela Enescu
Receptionist
Raluca Ghervan
Fedora
Daria Ghitu
Marga
Режиссер
Sabina Lisievici
Сценарист
Sabina Lisievici
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Год выпуска
2024
Премьера в мире
12 апреля 2024
Дата выхода
12 апреля 2024
Румыния
Сборы в мире
$2 789
Производство
Saroa Lux SRL, Chainsaw Europe
Другие названия
Kingdom of Judas, Regatul lui Iuda
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените
12
голосов
4.8
IMDb
Обновлено 23 января 2024
Отзывы о фильме
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