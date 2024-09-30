В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Аранча Эчеваррия
Сценарист
Аранча Эчеваррия, Amèlia Mora, María Luisa Gutiérrez
Композитор
Фернандо Веласкес
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
24 июня 2025
Премьера в мире
30 сентября 2024
Дата выхода
|27 ноября 2025
|Аргентина
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|+13
|8 января 2026
|Гватемала
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|19 июня 2025
|Греция
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|11 октября 2024
|Испания
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|18 сентября 2025
|Колумбия
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|21 августа 2025
|Мексика
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|C
|27 июня 2025
|Румыния
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|4 сентября 2025
|Чили
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|14
Где посмотреть фильм
ОККО
Сборы в мире
$11 306 097
Производство
Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain, Bowfinger International Pictures
Другие названия
La infiltrada, Undercover, Agentka, L'infiltrata, Διπλή ταυτότητα, Під прикриттям, The Infiltrator