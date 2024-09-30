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Постер фильма Проникновение
7.8
Киноафиша Фильмы Проникновение
7.8

Проникновение

, 2024
La infiltrada
Испания / триллер / 18+
Постер фильма Проникновение
7.8

В ролях

Каролина Юсте
Arantxa
Луис Тосар
Луис Тосар
Ángel
Иниго Гастеси
Kepa
Диего Анидо
Диего Анидо
Sergio
Наусикая Боннин
Наусикая Боннин
Andrea
Пепе Осио
Bodhi
Jorge Rueda
Mario
Виктор Клавье
Teruel
Carlos Troya
Zoido
Асиер Эрнандес
Joseba
Режиссер Аранча Эчеваррия
Сценарист Аранча Эчеваррия, Amèlia Mora, María Luisa Gutiérrez
Композитор Фернандо Веласкес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 июня 2025
Премьера в мире 30 сентября 2024
Дата выхода
27 ноября 2025 Аргентина +13
8 января 2026 Гватемала
19 июня 2025 Греция
11 октября 2024 Испания
18 сентября 2025 Колумбия
21 августа 2025 Мексика C
27 июня 2025 Румыния
4 сентября 2025 Чили 14

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $11 306 097
Производство Atresmedia Cine, Beta Fiction Spain, Bowfinger International Pictures
Другие названия
La infiltrada, Undercover, Agentka, L'infiltrata, Διπλή ταυτότητα, Під прикриттям, The Infiltrator

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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