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2020
, 2024
Remisivir
Румыния / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.7
В ролях
Alexandra Bacaoanu
Despina
Cezar Curteanu
Casian
Silviu Geamanu
Gelu
Adrian Ionescu
Babo
Puiu Mircea Lascus
Max
Simona Maicanescu
Reporter
Boris Melinti
Danciu
Флорин Роата
Cristofor
Ruxandra Serban
Dr. Elena
Marius Stanciu
Mirel
Режиссер
Бобби Барбасиору
Сценарист
Бобби Барбасиору
,
Гарет Брукс
Композитор
Eric Belvin
,
Greg M. Johnson
,
Kyle Kirkpatrick
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
16 марта 2024
Дата выхода
16 марта 2024
Румыния
Другие названия
2020
Еще
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
12
голосов
7.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 29 апреля 2025
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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