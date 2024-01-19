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6.9
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Plague
6.9
Plague
, 2023
Plague
Болгария / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.9
В ролях
Свежен Маледнов
Yurdan
Evelina Bibova
Elitza
Matey Michev
Yono
Добрин Досев
Father Matey
Велислав Павлов
Malfeasant
Stanislav Peev
Drebnya
Людмила Сланева
Elitza's mother
Lyubomir Bachvarov
Stareishina
Nazam Karakurt
Innkeeper helper
Boris Krestev
Arabian
Mihail Atanasov
Bandit 3
Nikolay Berov
Farmhand 2
Режиссер
Иван Владимиров
Сценарист
Boyan Biolchev
Композитор
Antoni Manchev
,
Петко Манчев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
19 января 2024
Дата выхода
19 января 2024
Болгария
Сборы в мире
$217 916
Производство
Miramar Film
Другие названия
Plague, Chuma, Pestis, Zaraza, Чума
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 17 января 2024
Отзывы о фильме
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