ПроизводствоAmerican International Pictures (AIP), Miller Consolidated Pictures (MCP)
Другие названия
Beyond the Time Barrier, Traspasando la barrera del tiempo, Além da Barreira do Tempo, Le voyageur de l'espace, Teispool ajabarjääri, The Last Barrier, The War of 1995, Tras la barrera del tiempo, За пределами временного барьера
Рейтинг фильма
5.3
Оцените10 голосов
5.3IMDb
Обновлено 13 января 2024
Цитаты
CaptainЯ этому человеку не доверяю. Особенно его мыслям.
Отзывы о фильме
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