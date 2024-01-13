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Постер фильма За пределами временного барьера
5.3
Киноафиша Фильмы За пределами временного барьера
5.3

За пределами временного барьера

, 1960
Beyond the Time Barrier
США / мелодрама, фантастика / 18+
Постер фильма За пределами временного барьера
5.3

В ролях

Роберт Кларк
Maj. William Allison
Дарлен Томпкинс
Princess Trirene
Эрианн Улмер
Capt. Markova
Владимир Соколов
The Supreme
Стивен Бекашши
Gen. Karl Kruse
Джон ван Дреелен
Dr. Bourman
Бойд 'Ред' Морган
Captain
Ken Knox
Col. Marty Martin
Don Flournoy
Mutant
Tom Ravick
Mutant
Режиссер Эдгар Дж. Улмер
Сценарист Артур С. Пирс
Композитор Darrell Calker
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 8 сентября 1960
Дата выхода
6 октября 1961 Великобритания U
8 сентября 1960 Мексика C
8 сентября 1960 США NR
Бюджет $125 000
Производство American International Pictures (AIP), Miller Consolidated Pictures (MCP)
Другие названия
Beyond the Time Barrier, Traspasando la barrera del tiempo, Além da Barreira do Tempo, Le voyageur de l'espace, Teispool ajabarjääri, The Last Barrier, The War of 1995, Tras la barrera del tiempo, За пределами временного барьера

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 13 января 2024

Отзывы о фильме

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