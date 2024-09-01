Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Пойду 0
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Между временем и пространством

Между временем и пространством

Between Time and Space 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 1

О фильме

«Э.С.Т.» — это эксперимент, в ходе которого человека запирают в комнате в полной неизвестности на месяц или дольше, чтобы вылечить какой-либо недуг.

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 сентября 2024
Премьера в мире 1 сентября 2024
Производство EdgeImageBank Pictures
Другие названия
Between Time and Space, BTaS, Entre le temps et l'espace, Zwischen Zeit und Raum, Entre el tiempo y el espacio, Entre o tempo e o espaço, समय और स्थान के बीच, Between Time and Space: E.S.T., Mellan tid och rum, Mellem tid og rum, Między czasem a przestrzenią, Tra Tempo e Spazio, Tussen tijd en ruimte, Zaman ve mekan arasında, Μεταξύ χρόνου και χώρου, Между временем и пространством, 時間と空間の間
Режиссер
Ник Петерсон
В ролях
Джон Уотерхаус
Джениа Эммануэль
Jane D'Arbanville
Джонатан Кросс
Ник Петерсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после
Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир
О них мало кто слышал, и очень зря: 3 новейших детективных сериала 2025 года, которые смотрятся на одном дыхании
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
Превзойти Миядзаки смог только он: создал аниме, которое побило рекорд «Унесенных призраками» — прибыль устали считать
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше