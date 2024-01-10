Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Йонас Кауфман: Рождество с друзьями
Киноафиша Фильмы Йонас Кауфман: Рождество с друзьями

Йонас Кауфман: Рождество с друзьями

, 2022
Jonas Kaufmann: Christmas with Friends
Германия / концерт / 18+
Постер фильма Йонас Кауфман: Рождество с друзьями

О фильме

Звёздный тенор приглашает зрителей уже на третий рождественский концерт «Рождество с Йонасом Кауфманом». На этот раз мероприятие состоится в одном из самых традиционно «рождественских» регионов Германии – в Рудных горах. Резные праздничные светильники-арки и рождественские пирамиды – прекрасные примеры декоративно-прикладного искусства этой области.
 

Сценой для выступления артистов служит великолепная кирха святой Анны в Аннаберг-Буххольце, богато украшенная произведениями искусства. Как звёзды классической музыки, так и поп-певцы создают незабываемую атмосферу праздника рождественскими песнями. В паузах между номерами Йонас Кауфман показывает зрителям другие достопримечательности этого региона: от школы резьбы по дереву до средневековой кузни, от мастерской плетения кружев до тоннелей старинной шахты – и, конечно же, один из крупнейших рождественских рынков.

В ролях

Диана Дамрау
Рене Папе
Jonas Kaufmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 января 2024
Дата выхода
10 января 2024 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 5 февраля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше