Звёздный тенор приглашает зрителей уже на третий рождественский концерт «Рождество с Йонасом Кауфманом». На этот раз мероприятие состоится в одном из самых традиционно «рождественских» регионов Германии – в Рудных горах. Резные праздничные светильники-арки и рождественские пирамиды – прекрасные примеры декоративно-прикладного искусства этой области.



Сценой для выступления артистов служит великолепная кирха святой Анны в Аннаберг-Буххольце, богато украшенная произведениями искусства. Как звёзды классической музыки, так и поп-певцы создают незабываемую атмосферу праздника рождественскими песнями. В паузах между номерами Йонас Кауфман показывает зрителям другие достопримечательности этого региона: от школы резьбы по дереву до средневековой кузни, от мастерской плетения кружев до тоннелей старинной шахты – и, конечно же, один из крупнейших рождественских рынков.