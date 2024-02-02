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8.1
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Ломая традиции
8.1
Ломая традиции
, 2024
Breaking Tradition
США / боевик, драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.1
В ролях
Леонидас Гулаптис
Danny Smith
Майкл Ирби
Josh
Niyanta Acharya
Farina
Антонио Бадрани
Mr. Abdul Khan
Райна Тарани
Mrs. Abdul Khan
Cherie Jimenez
Mr. Sharrif's wife
Iyad Hajjaj
Mr. Sharrif
Zoey Arzo
Shari
Deon Lucas
Keyshawn
Тристен Дж. Вингер
Duane
Режиссер
Cyril Babu
Сценарист
Cyril Babu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
2 февраля 2024
Премьера в мире
2 февраля 2024
Производство
Observation Production
Другие названия
Breaking Tradition, Mera Jivan, My Life
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Рейтинг фильма
8.1
Оцените
12
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 21 декабря 2023
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