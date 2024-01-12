Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Уничтожь всех соседей
5.2
Уничтожь всех соседей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Уничтожь всех соседей
5.2

Уничтожь всех соседей

, 2024
Destroy All Neighbors
США / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Уничтожь всех соседей
5.2
Уничтожь всех соседей - Трейлер
Уничтожь всех соседей  Трейлер

В ролях

Томас Леннон
Томас Леннон
Scott
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Алекс Уинтер
Алекс Уинтер
Джон Дэйли
Джон Дэйли
Swig
Фил Хендри
Фил Хендри
Джона Рэй
William Brown
Kiran Deol
Emily
Рэнди Хеллер
Eleanor Prescott
Пит Пложек
Пит Пложек
Alec
DeMorge Brown
Pig Man
DeMorge Brown
Pig Man
Kosher the Pig
Daryl
Режиссер Джош Форбс
Сценарист Mike Benner, Jared Logan, Charles A. Pieper
Композитор Ryan Kattner, Brett Morris
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 января 2024
Премьера в мире 12 января 2024
Дата выхода
26 апреля 2024 Швейцария
Производство Counterpart Pictures, RLJE Films, Shudder
Другие названия
Destroy All Neighbors, Acaba con los vecinos, Destrói Todos os Vizinhos, Уничтожь всех соседей, 邻居都得死

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Уничтожь всех соседей - Трейлер
Уничтожь всех соседей Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше