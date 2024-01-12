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Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Уничтожь всех соседей
5.2
Уничтожь всех соседей
, 2024
Destroy All Neighbors
США / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
5.2
Уничтожь всех соседей
Трейлер
Трейлер
В ролях
Томас Леннон
Scott
Кумэйл Нанджиани
Алекс Уинтер
Джон Дэйли
Swig
Фил Хендри
Джона Рэй
William Brown
Kiran Deol
Emily
Рэнди Хеллер
Eleanor Prescott
Пит Пложек
Alec
DeMorge Brown
Pig Man
DeMorge Brown
Pig Man
Kosher the Pig
Daryl
Режиссер
Джош Форбс
Сценарист
Mike Benner
,
Jared Logan
,
Charles A. Pieper
Композитор
Ryan Kattner
,
Brett Morris
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
12 января 2024
Премьера в мире
12 января 2024
Дата выхода
26 апреля 2024
Швейцария
Производство
Counterpart Pictures, RLJE Films, Shudder
Другие названия
Destroy All Neighbors, Acaba con los vecinos, Destrói Todos os Vizinhos, Уничтожь всех соседей, 邻居都得死
Еще
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Уничтожь всех соседей
Трейлер
0
0
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Кадры из фильма
Цитаты
William Brown
Ты. Ты разрушил мою жизнь.
Vlad
Я разрушил твою жизнь? A######. Ты обезглавил меня.
Auggie
Ну, он прав, чувак.
Отзывы о фильме
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Интересные факты
Коридор и комнаты квартиры были декорациями, построенными внутри склада в Лос‑Анджелесе.
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