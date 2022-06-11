Предмет, 2022

В ролях
Артур Эйджи
Self - Hoop Dreams
Patricia Aufderheide
Self
Assia Boundaoui
Self - Filmmaker
Valerie Complex
Self - Film Critic
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Camilla Hall, Дженнифер Тиксиера
Сценарист
Camilla Hall, Lauren Saffa, Дженнифер Тиксиера
Композитор
Jonathan Kirkscey, Rafaël Leloup
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
5 декабря 2023
Премьера в мире
11 июня 2022
Сборы в мире
$27 205
Производство
Lady & Bird Films, Time Studios
Другие названия
Subject, Bohater_ka, Huvudperson