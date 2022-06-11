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Постер фильма Предмет
7.2
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7.2

Предмет

, 2022
Subject
США / документальный / 18+
Постер фильма Предмет
7.2

В ролях

Евгений Афинеевский
Self - Director, Winter on Fire
Артур Эйджи
Self - Hoop Dreams
Дэвис Гуггенхайм
Сэмюэл Д. Поллард
Mukunda Angulo
Self
Patricia Aufderheide
Self
Assia Boundaoui
Self - Filmmaker
Джо Брюстер
Self
Sonya Childress
Self
Valerie Complex
Self - Film Critic
Rebecca Day
Self
Elaine Friedman
Self
Режиссер Camilla Hall, Дженнифер Тиксиера
Сценарист Camilla Hall, Lauren Saffa, Дженнифер Тиксиера
Композитор Jonathan Kirkscey, Rafaël Leloup
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 декабря 2023
Премьера в мире 11 июня 2022
Дата выхода
3 ноября 2023 США
Сборы в мире $27 205
Производство Lady & Bird Films, Time Studios
Другие названия
Subject, Bohater_ka, Huvudperson

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 30 ноября 2023

Отзывы о фильме

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